Preocupación por Benedicto XVI: su estado de salud ha empeorado en las últimas horas

Todos los ojos están puestos hoy en el Vaticano. El Papa Francisco pedía ayer "una oración especial" por su antecesor, Benedicto XVI, quien "está muy enfermo". El Vaticano ha confirmado que el estado de salud del emérito se ha agravado "por el avance de la edad". A este avance de la edad, problemas para articular palabras y problemas para desplazarse con facilidad se le suman ahora graves problemas respiratorios, lo que ha empeorado su salud drásticamente.

Benedicto XVI tiene 95 años y, a pesar de los achaque naturales ligados a su avanzada edad, ha conservado plena lucidez intelectual. El Papa Francisco pidió en el día de ayer que se rece por él: "Está muy enfermo. Pidamos a Dios que lo consuele y lo sostenga en su testimonio de amor a la iglesia hasta el final", dijo. La relación entre los dos pontífices es muy cercana.

La última aparición del Papa emérito fue el pasado 1 de diciembre, donde ya se le apreciaba débil. En el día de hoy, el Vaticano ha confirmado el empeoramiento de su estado de salud, del que todo el mundo está pendiente en estos momentos.

El protocolo a seguir

El Vaticano tiene una serie de procedimientos detallados a seguir cuando muere un Papa, pero no ha publicado las reglas para un Papa emérito. Por lo que, no hay una respuesta específica, al menos no una que el Vaticano haya anunciado con anticipación. Lo único confirmado es que el ritual más importante que sigue a la muerte de un Papa, un cónclave para elegir uno nuevo, no se aplica en este caso.

Benedicto XVI lleva años sin participar en eventos públicos. Su longevidad como Papa emérito, más de nueve años y medio, ha superado la duración de su pontificado. El Vaticano no suele informar sobre la salud de Benedicto XVI a pesar de los continuos rumores, excepto en 2020 cuando tuvieron que desmentir que las condiciones del papa fueran preocupantes. En aquel entonces se supo que sufría un herpes en el rostro que era muy "doloroso, pero no grave". Por ello ahora la preocupación es mucha, porque siempre ha prevalecido la discreción y el silencio.