La portada del New York Post que caricaturiza a Donald Trump

Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos, como el New York Post cuya portada se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, Fox News y The Wall Street Journal, comienzan a dar la espalda al expresidente Donald Trump después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que muchos pensaban que ocurriera en las elecciones del martes de mitad de mandato. Además, el New York Post da su apoyo al gobernador de Florida como candidato republicano a la presidencia en lugar de apoyar a Trump.

Los diferentes artículos que han aparecido en medios de derechas, tanto liberales como conservadores, muestran una distancia cada vez más clara entre estos medios cercanos al Partido Republicano y el expresidente.

Portada con caricatura

El New York Post, que es propiedad del magnate Rupert Murdoch, publica este jueves en su portada una caricatura del magnate con una cabeza descomunal, sentado en un muro. Dice que Trump "saboteó" las elecciones de medio mandato al proponer candidatos republicanos equivocados.

En ese artículo de opinión, el periodista John Podhoretz describe al exmandatario como "tóxico": "Lo que sugieren los resultados del martes por la noche es que Trump es quizás el repelente de votos más profundo en la historia moderna de Estados Unidos", escribe.

Sobre The Wall Street Journal, que es considerado portavoz del mundo financiero, también apunta a Trump como responsable de que no se diera la ola roja que se esperaba en esta elecciones de medio mandato.

"Los candidatos republicanos de Trump fracasaron en las urnas en estados que eran claramente ´ganables´. Tal vez estas derrotas sean lo que el partido necesita escuchar antes de 2024", dice el consejo editorial en una pieza de opinión titulada "Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano".