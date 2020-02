La Policía investiga en "todas las direcciones" el atropello masivo en Alemania

Más información Al menos 30 heridos tras ser atropellados durante un desfile del carnaval en Alemania

La policía investiga "en todas las direcciones" el atropello masivo intencionado de este lunes en el desfile de carnaval de Volkmarsen (Alemania) y sigue sin descartar el móvil político o terrorista. El portavoz de la policía del Norte de Hesse, Henning Hinn, afirmó que aún no pueden "decir nada" sobre el posible motivo del conductor, un alemán de 29 años de la región con antecedentes.

Las fuerzas de seguridad apuntaron ya el lunes que cuentan con que el incidente fue "intencionado" y el departamento de Interior de Hesse indicó que no se descarta totalmente un ataque de motivación política. La Fiscalía General de Fráncfort asumió la investigación por un presunto delito de intento de asesinato.

El conductor no ha podido ser interrogado porque sigue hospitalizado pero no hay sospechas de que estuviese radicalizado. Sobre los heridos, 17 de las 52 víctimas ya han sido dadas de alta, pero no se descarta que alguna de las aún ingresadas en centros hospitalarios esté en "peligro de muerte" por la gravedad de sus heridas. Entre los afectados, indicó, hay 18 niños.

Según un comunicado previo de la policía, la segunda persona que ha sido detenida en relación a estos hechos es investigada por un presunto delito de violación de la esfera privada al haber grabado los sucesos con su teléfono móvil. Su posible relación con el conductor del vehículo "no se ha probado", informó Hinn.

El portavoz policial explicó que se ha reforzado la presencia policial en los actos públicos del carnaval, pese a que "no hay indicios concretos" de que se vaya a repetir algo similar.

Solicitó asimismo que la población se mantenga "atenta" y preste atención a las posibles indicaciones de los agentes de policía.