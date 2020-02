Polémica en Turquía al afirmarse que niñas de 9 años pueden quedarse embarazadas

La oposición laica de Turquía organizó protestas en varias provincias del país para rechazar una declaración de la Diyanet (institución estatal equivalente a un Ministerio de Religión) según la cual las niñas alcanzan la edad núbil a los 9 años. Esta afirmación aparecía en la web de Diyanet, en una sección dedicada a explicar conceptos religiosos, pero la misma ha sido eliminada de la página de internet a raíz de la polémica.

Desde el martes pasado, cuando se dio a conocer que este órgano oficial fijaba la edad núbil de las niñas en los 9 años "porque ya pueden quedarse embarazadas" y de los niños en los 12 "porque ya pueden ser padres" se han registrado protestas en varias ciudades turcas. Una asociación feminista ha pedido, incluso, el cierre de Diyanet "por explotación sexual".

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, ha denunciado que una institución estatal defienda posturas contrarias a la ley, ya que el Código Penal turco define como abuso sexual toda relación con menores de 18 años.

Son frecuentes, sobre todo en zonas rurales del país, los matrimonios no registrados de chicas adolescentes de 15 o 16 años e incluso menores, si bien ante la ley se consideran abusos y no se reconocen. El servicio de fetuas de Diyanet pretende orientar la vida del ciudadano religioso, pero sus dictámenes no tienen valor legal y a menudo explicitan posturas de la ortodoxia islámica que contradicen la normativa, al definir como "prohibidas" actividades lícitas como el juego de azar o considerar permisibles situaciones ilegales como la poligamia.

En declaraciones al diario 'Hürriyet', un alto cargo de Diyanet, Ekrem Keles, rectificó la postura de esa institución, que, aseguró, está comprometida con la lucha contra el matrimonio infantil. "En opinión de la Diyanet, una chica no se debería casar antes de los 17, ni un hombre antes de los 18. Nadie debería casar a niños de 9, 10 o 15 años. Eso va contra el islám", dijo Keles.

"Nuestra definición era biológica y hay que explicar que por entrar en la edad núbil no hay que casar a nadie. ¿A qué mente se le puede ocurrir casar a una niña de 9 años?", preguntó el teólogo. Keles recordó que la ley otomana de familia de 1917, anterior al establecimiento de la República y "basada enteramente en fuentes islámicas", establecía la edad mínima para las mujeres en los 17 años y para los hombres en los 18, algo que "Diyanet siempre ha defendido", concluyó.

La institución ha dedicado la prédica del viernes, que se difundirá mañana, a este asunto y ha aclarado que "no se debe casar a ninguna chica que no haya alcanzado la edad de madurez para entender lo que significa ser esposa y madre".