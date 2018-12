Polémica en el Parlamento británico: ¿Ha llamado Corbyn a May "mujer estúpida"?

El líder de la oposición en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, ha sido objeto de críticas este miércoles después de que durante un bronco debate parlamentario supuestamente tachase de "estúpida" a la primera ministra, Theresa May, algo que el propio Corbyn ha negado tras la polémica desatada. El incidente ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, durante la cual los dos principales líderes políticos han vuelto a enfrentarse a cuenta del Tratado de Retirada de la Unión Europea y de sus respectivas posturas en torno a su futura votación.

En un momento, May le ha afeado a Corbyn su posición y ha asegurado que su propia bancada no estaba "impresionada" por la postura que había adoptado durante estas últimas semanas. Las cámaras han enfocado a continuación a Corbyn, que en voz baja aparentemente se refiere a May como "estúpida".

Los diputados del Partido Conservador han salido en tromba a recriminar al dirigente opositor el calificativo, mientras que el presidente de la Cámara, John Bercow, ha alegado que no puede "declarar inmediatamente culpable o inocente" a Corbyn. "No usé el término 'estúpida mujer' contra la primera ministra o cualquier otra persona y me opongo completamente al uso de lenguaje sexista y misógino en cualquiera de sus formas", ha asegurado el líder laborista posteriormente.

Según él, habló de "estúpida gente" para criticar a quienes "buscaban convertir en una pantomima el debate sobre la crisis nacional a la que se enfrenta el país". Por su parte, May también se ha referido a la polémica durante un acto posterior en el que ha apelado a ser "cuidadosos" con las palabras que se utilizan en el Parlamento. "El presidente de la Cámara ha dejado muy claro que, si un diputado utiliza un lenguaje inapropiado, debe disculparse", ha añadido, sin aludir directamente a Corbyn, según Sky News.