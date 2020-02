Piden 50 voluntarios para reemplazar a los padres ausentes en un desayuno con niños y se presentan 600

Muchas veces los pequeños gestos son aquellos que más felicidad logran causar. No es extraño ver cómo la gente reacciona de forma solidaria ante peticiones de ayuda pero por muchas veces que esto suceda la generosidad y las muestras de afecto entre desconocidos no dejan de sorprendernos.

El pasado mes de diciembre la escuela Billy Earl Dade en Dallas fue testigo de uno de esos mágicos milagros. El centro celebró el día 14 un 'desayuno con los padres', pero ante el temor de que no todos los pequeños tuviesen un padre que les pudiese acompañar la gerente Kristina Dove puso un aviso en redes sociales.

"¡Por favor compartir!, ¡Necesitamos hombres!. El próximo miércoles 14 de diciembre a las 8:30 horas celebraremos el 'desayuno con padres', pero la realidad de un gran evento como éste es que un montón de nuestros hijos no tendrán un padre presente. No hay nada como tener un hombre presente en la forma de un mentor. Necesitamos al menos 50 o más mentores masculinos adicionales que pueden dedicar 1 hora de su jueves por la mañana la semana que viene a esta causa. Si usted tiene cierta flexibilidad en su horario y puede dar una hora de su tiempo a un estudiante de secundaria. Por favor responda a continuación y Donald Ray Jr Parish le enviará una confirmación formal y detalles. ¡Le necesitamos!"

Dade MS needs Males! Please share and text 214-284-1589 to confirm your participation and receive more info! pic.twitter.com/yDVcAybnVg

La sorpresa fue mayúscula cuando a esta petición acudieron 600 hombres. Según recoge Washington Post, Stephanie Drenka fotógrafa y bloguera de Dallas como la gran afluencia de voluntarios hizo que se vieran imágenes de unos 4-5 adultos ejerciendo de mentores para un solo menor.

La escuela tiene una comunidad estudiantil de casi 900 alumnos de los que el 90% de familias tienen bajos ingresos. En el 'desayuno con padres' se inscribieron 150 estudiantes varones de entre 11 y 13 años.

Moved to tears witnessing hundreds of men volunteer their time as father figures for Dr. Billy Earl Dade Middle School students at the "Breakfast with Dads" event. Even something as simple as teaching someone how to tie a tie can be so powerful: https://t.co/T7zR6vBMFt #DallasISD pic.twitter.com/5BLffaU9Wd