Una periodista libanesa arrasa en las redes tras hacer callar en directo a un profesor islamista

Sucedió en la cadena de televisión Al Jadeed. Karaki preguntó en directo al doctor Al Seba'i sobre los métodos que los yihadistas empleaban para reclutar a cristianos en Siria e Irak. En un momento dado la presentadora le pidió a este académico que no se fuera al pasado y se centrara en el presente para responder a la pregunta que le había lanzado, en relación a la unión de algunos cristianos a las filas del Estado Islámico.

El profesto Al Seba'i se enfadó y le dijo que no le cortara y que contestaría como quisiera. "Oiga, no me corte. Contestaré como me plazca". La presentadora le insistió en que el tiempo en el programa era limitado y le pidió que fuera breve, avisándole de que guardara las formas. "O aquí impera el respeto o se acaba la entrevista", le dijo, enfadando aún más a doctor, que gritó a la presentadora: "¡Cállese y déjeme hablar!". La presentadora le cortó y le espetó: "¿Como puede un jeque respetado decirle a una presentadora que se calle?", a lo que el doctor le espetó un "usted no tiene nivel suficiente para entrevistarme".