Un periodista islandés cuenta cómo están viviendo la erupción del volcán: "Es complicado vivir con tanta incertidumbre"

La situación en Islandia parece evolucionar favorablemente después de que el lunes por la noche tuviese lugar una enorme erupción volcánica en Grindavík, al suroeste del país. Si bien en un primer momento esta se centraba en la totalidad de la fisura -de unos cuatro kilómetros-, ahora se concentra en el centro. El Gobierno sigue con la recomendación de no acercarse a la zona.

Snorri Massón es periodista en el país nórdico. Antena 3 Noticias ha contactado con él y nos ha contado que "la vista es mucho mejor de lo que podría haber sido". Sin embargo, reconoce que no está siendo nada fácil para los islandeses vivir con un alto nivel de desconocimiento sobre qué puede pasar en los próximos días.

"Llevamos semanas, incluso meses, de mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, porque hemos tenido mucha actividad sísmica en la zona y los habitantes de Grindavík llevan 40 días fuera de sus casas", explica Massón. Por el momento, no hay ningún herido.

El periodista relata que la mayoría de los habitantes pensaba que no iba a ocurrir una erupción así. Es la más grande desde el año 2010. En aquél momento, la erupción del volcán Eyjafjalla paralizó el tráfico aéreo en el continente europeo.

¿Era algo esperado?

"Todos estaban llegando a la conclusión de que no iba a pasar nada", cuenta Snorri Massón. Por suerte, no ha habido heridos gracias a la rápida actuación del Gobierno de Islandia. Las autoridades declararon el estado de emergencia este lunes aunque hace un mes, la creciente actividad sísmica en la misma zona ya hizo saltar las alarmas. La población que habita cerca de Grindavík tuvo que ser evacuada. "Menos mal que los habitantes no habían vuelto", asegura Massón.

¿Dónde están todos los locales de la ciudad? El periodista comenta que la mayoría ha ido "temporalmente a Reikiavik, la capital. "Pero no sabemos cuánto tiempo durará esto", añade. Mientras, destaca la colaboración tanto del Gobierno como de los islandeses hacia los evacuados. "Es una situación muy complicada, pero yo creo que las autoridades islandesas y todos los islandeses van a intentar ayudar como puedan a los habitantes de Grendavík", añade Snorri Massón.

Islandia es un país con una alta actividad actividad sísmica. "De siempre ha habido peligro por la erupción y los terremotos", señala Massón. En tan solo tres años, ha habido cuatro erupciones en la península de Grendavík. "Y va a haber más, yo creo", opina el periodista.

Erupción más grande que en 2010

Hace trece años que el país nórdico vivió una erupción similar. Era de la del volcán Eyjafjalla, que se encuentra en mitad del glaciar Eyjafjallajökull. Llegó a paralizar durante varios días el tráfico aéreo de todo el continente europeo.

Muchos expertos aseguran que la erupción de Grindavik está siendo más intensa. El geólogo Magnús Tumi Guomundsson explicaba este martes en unas declaraciones al diario 'RUV' que "se ha convertido en todo un campo de lava". "Hay chorros de magma que alcanzan una altura de 60 a 80 metros", continuó.