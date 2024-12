Su pene quedó "arruinado por completo" por culpa de los médicos y ahora ha recibido una indemnización millonaria

Un hombre de 72 años de Nuevo México, Estados Unidos, ha recibido la que se considera la mayor indemnización por asuntos médicos de la historia después de que los médicos "arruinaran por completo" su pene, precisa 'TheSun'. El hombre va a recibir más de 412 millones de dólares por parte del Centro Médico 'NuMale' después de que una serie de "inyecciones invasivas para la disfunción eréctil" le causaran daños irreversibles.

Los abogados del hombre han dicho que podría ser la indemnización por mala praxis médica más grande de la historia. Con los intereses, se espera que supere los 550 millones de dólares, explica 'The Charlotte Observer'. "Debido al fraude corporativo y la codicia, (el hombre) enfrenta un daño irreversible que ha impactado profundamente su cuerpo y su vida", dijo Nick Rowley, uno de sus abogados, en un comunicado de prensa, según el mismo medio.

Brad Palubicki, presidente del Centro Médico 'NuMale', ha expresado que la compañía se encuentra "comprometida a brindar atención al paciente segura y de alta calidad". "Si bien respetamos el proceso judicial, debido a los procedimientos legales en curso, no podemos comentar detalles específicos del caso en este momento", escribió en un correo electrónico a 'McClatchy News'.

Hay que remontarse hasta el año 2017 para conocer la historia. En aquel momento, tenía 66 años y buscó tratamiento para la fatiga y la pérdida de peso. Según una demanda presentada en 2020, le diagnosticaron de manera errónea disfunción eréctil y le aconsejaron el tratamiento de 5.000 dólares de la clínica, que incluía inyecciones para la disfunción eréctil varias veces por semana, así como la implantación de pastillas de testosterona.

El tratamiento fue implantado en la clínica y "un asistente médico le proporcionó (al hombre) medicamentos para el pene, incluidos medicamentos para revertir el pene, y le enseñó cómo inyectárselos en casa", según reza el comunicado, apunta 'The Charlotte Observer'. Tras ello, se determinó que los medicamentos no estaban funcionando por lo que volvió a la clínica para un seguimiento, donde su técnica fue criticada, dijeron sus abogados. Es entonces cuando un asistente médico "procedió a 'demostrar' la inyección en el pene y envió (al hombre) a casa con una erección inducida médicamente y médicamente innecesaria", según el comunicado citado por este medio.

Debido a que la erección no desaparecía, necesitó someterse a una cirugía de emergencia, que no tuvo éxito, explican los abogados. "(El hombre) ahora es impotente y no puede tener una erección, no puede orinar de pie y tiene una fibrosis irreversible del pene o tejido cicatricial donde solía haber células vivas. Su impotencia es permanente y el daño es completamente irreversible", se lee en el comunicado.

Uuno de los abogados del hombre, Keith Bruno, ha expresado que 'NuMale' "comercializó falsamente su clínica como un Centro de Salud y Bienestar Masculino" y "se aprovechó de (él) y le mintió sobre un diagnóstico falso, todo con el interés de obtener ganancias a costa del sustento de alguien". El veredicto "envía un mensaje poderoso de que los proveedores médicos no pueden priorizar las ganancias sobre el bienestar de los pacientes sin rendir cuentas", dijo Bruno en el comunicado.

