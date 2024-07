Le Pen acusa a Macron de "dar un golpe de Estado" con el nombramiento de nuevos altos funcionarios

Tan solo quedan cinco días para la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y la tensión política no para de aumentar. En las últimas horas, Marine Le Pen ha acusado a Emmanuel Macron de intentar impedir que su partido pueda gobernar si ganan las elecciones. Según la líder de ultraderecha, el presidente francés lo haría mediante el nombramiento de una serie de cargos claves, como el director de la Policía o varios embajadores. "Es una forma de golpe de Estado administrativo", denunció su partido.

El actual jefe de Estado está haciendo uso de su derecho de nombramiento hasta el último momento, algo que, según la oposición, intenta "contrarrestar el voto de los electores". "Nombra personas para él, de modo que impidan, dentro del Estado, poder llevar a cabo la política que los franceses quieren", aseguró la diputada Le Pen.

El último consejo de ministros antes de la primera vuelta de las elecciones legislativas, el miércoles 26 de junio, fue la oportunidad para que el Eliseo iniciara un amplio movimiento de nombramientos de altos funcionarios. En particular, fueron designados el gobernador militar de París, el nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el nuevo director de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores y tres embajadores. El Jefe de Estado también anunció el jueves en Bruselas su deseo de que Thierry Breton sea reelegido comisario francés en el ejecutivo de la Unión Europea.

Según Marine Le Pen, "el objetivo" de tales nombramientos es "impedir a Jordan Bardella gobernar el país como quiere" si la Agrupación Nacional logra la mayoría el domingo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. "Para personas que dan lecciones de democracia al mundo entero, está siendo sorprendente actuar de esta manera", se indignó. "En estos casos no deberíamos disolvernos ", insistió.

Y aseguró que, si su partido llegara al poder, reconsideraría estos nombramientos "para poder gobernar".

El futuro de Francia

Jordan Bardella se convirtió en el triunfador de la primera vuelta de las elecciones en Francia con el 33,15% de los votos. Ahora, su nombre suena fuerte en la Unión Europa y en Francia.

Bardella arrasó como cabeza de lista de Agrupación Nacional de Len Pen en las elecciones europeas el 9 de junio, lo que provocó que Emmanuel Macron anunciara un adelanto electoral. Su victoria no solo quedó ahí, sino que aspira a una mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones del próximo 7 de julio.

Si finalmente consiguiera el puesto al frente del Ejecutivo, atajaría los "problemas de la inmigración" que su partido denuncia. Asegura que conoce "al dedillo" esos problemas al haberse criado en Seine-Saint-Denis, "una tierra de islamismo, con vía abierta a los crímenes y a los tráficos". "Me dedico a la política por todo lo que he visto allí, para que Francia no se convierta en mi antiguo barrio. Lo que sucedía allí no era normal", dijo hace unas semanas.

