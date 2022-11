Un parque de Arizona no usará más delfines en sus espectáculos tras la muerte de cuatro de ellos

El Dolphinaris Arizona (EE.UU.) ha decidido no volver a utilizar delfines ni otros animales en sus espectáculos, después de que cuatro de estos mamíferos marinos murieran en este parque acuático en un periodo de 16 meses. "Representantes de Ventura confirmaron a OdySea in the Desert que ningún animal vivo será incorporado en su nuevo esquema de entretenimiento", indicó este lunes OdySea, compañía hermana de Dolphinaris Arizona en un comunicado de prensa.

El pasado 8 de febrero OdySea informó del cierre temporal de Dolphinaris Arizona, que se encuentra en la ciudad de Scottsdale, después que se reportara la muerte de Kai, un delfín de 22 años, que tuvo que ser sacrificado debido a una enfermedad. Esta muerte se dio un mes después del fallecimiento de Khloe, de 11 años, debido a complicaciones por un parásito.

Antes se había reportado el fallecimiento de otros dos delfines. Estas muertes hicieron que el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de EE.UU., comenzara a dar seguimiento a lo que pasaba dentro del parque acuático que abrió sus puertas en octubre del 2016 con ocho delfines.

Como parte de sus atracciones el parque acuático permitía a los visitantes interactuar con los delfines, inclusive nadar con ellos. Desde que abrió sus puertas Dolphinaris Arizona fue el blanco de las protestas de defensores de los animales quienes denunciaron que el desierto de Arizona no es el mejor lugar para estos mamíferos.

"Los delfines no pueden vivir en una alberca de concreto, nos complace saber que los delfines ya no formarán parte de este tipo de atracción, lamentamos que haya tomado cuatro muertes de estos bellos animales", dijo a Efe Margot White, miembro del grupo Dolphin Free Az (Arizona). Los delfines que quedaban en el parque fueron transportados a reservas para animales.