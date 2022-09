El Parlamento Europeo ya no considera una 'democracia plena' a Hungría: "Es un régimen híbrido de autocracia"

La Unión Europea prosigue su cruzada contra Hungría, pasa al ataque y advierte de que tomará medidas contra ellos si no acatan sus normas. El Parlamento Europeo ha dicho este jueves que Hungría "ya no es una democracia plena", tilda al país de "régimen híbrido de autocracia" y amenaza con retirar los fondos de recuperación de la Unión Europea si el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no hace numerosos cambios en el país, lo cual ha causado un gran enfado en el Gobierno húngaro.

Las instituciones europeas señalan que, a pesar de que se celebran elecciones con total libertad, Hungría "no respeta" algunas cuestiones del Estado de derecho, señalando que no se lucha suficiente contra la corrupción, no proteger a los colectivos LGTBI+, a inmigrantes y determinadas etnias, además de acusar a Orbán de cercenar la libertad de expresión en su país. Todo ello ha venido señalado en una votación con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones.

El Gobierno de Hungría se ha convertido en uno de los mayores disidentes de las actuales políticas de la Unión Europea, y pide que se respete su soberanía por encima de las decisiones que se adopten en el bloque comunitario. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ya gobernó el país entre 1998 y 2002, lo hace ininterrumpidamente desde el año 2012. Su partido político, Fidesz, logró una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias y presidenciales del pasado mes de abril, mejorando la mayoría absoluta que ya tenían en el Parlamento de Hungría.

Las mujeres que quieran abortar, obligadas a escuchar el latido del feto

Una de las decisiones más recientes que ha adoptado el Gobierno de Hungría, y que está generando controversia a nivel internacional, es la obligatoriedad que tengan aquellas mujeres que quieran abortar. Para hacerlo, tendrán que escuchar antes el latido de los fetos, lo cual defiende el propio Ejecutivo húngaro como una especie de reflexión antes de que se lleve a cabo el aborto. Sin embargo, la unanimidad no existe a nivel nacional, y mucho menos a nivel internacional.

La izquierda europea ha atacado duramente a Orbán, acusándole de violar los derechos de las mujeres, y exigiendo que se retire inmediatamente esa prohibición. Orbán, firme opositor del aborto, ha exigido que se tomen medidas contra esta práctica y ya ha garantizado que, mientras él siga siendo presidente, no se permitirá en Hungría. Los únicos supuestos que llega a contemplar son la violación, el incesto o que la vida de la madre corra peligro.