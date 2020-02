Una pareja de sirios celebra su boda en el campo de refugiados de Idomeni

En medio del miedo y la desesperación entre los migrantes y refugiados en el campamento de Idomeni en Grecia, la semana pasada hubo un motivo de celebración gracias a los esfuerzos de algunos voluntarios. Saher, 27 y Ruqaiya, 20, celebraron su amor en una ceremonia de boda improvisada el pasado 3 de mayo en el campamento.

Los voluntarios llevaron flores, Coca-Cola, delicias turcas y pastel para ayudar a celebrar la ocasión, cuenta un periodista que asistió a la boda. El vestido de novia también fue donado por Ioannis Avramopoulos, el teniente de alcalde del cercano municipio Peonia, según informa la BBC.

La pareja, cuyos apellidos han sido omitidos por su seguridad, huyó de la ciudad de Deir Ezzor, en Siria, hace tres meses y medio con 19 de sus parientes, con la esperanza de llegar a Alemania.

En 2014, la ciudad Siria quedó bajo el control de los militantes de Daesh, que castigaban a los residentes que se negaban a jurar lealtad al califato autoproclamado.

"Ellos simplemente no querían esperar más para casarse. Tras el cierre de las fronteras y contando con la posibilidad de que no las vuelvan a abrir de nuevo, sólo pensanban en casarse", cuenta Alison Thompson, la voluntario que organizó la celebración, según recoge The Huffington Post.