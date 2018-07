El papa Francisco anuncia que la próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en 2019 en Panamá

El Papa Francisco ha dirigido un mensaje de ánimo a jóvenes en la Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a los que ha asegurado que Dios les ama más de lo que ellos le aman. "Cree en nosotros más que nosotros mismos, está siempre de nuestra parte, como el más acérrimo de los hinchas", ha señalado.

A ellos, les ha instado a que, tras la "oxigenación espiritual" de esta jornada, sigan viviendo la misericordia de vuelta a sus casas. Además, El Pontífice ha anunciado que la próxima convocatoria tendrá lugar en Panamá en 2019. En su mensaje a los más de dos millones de personas, según la organización, presentes en el "Campus Misericordiae" de Brzegi, el Papa Francisco ha vuelto insistir en que no se dejen llevar por una "vergüenza paralizante". "La vida no hay que encerrarla en un cajón -- ha indicado--.

No podemos quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados; a El, que nos da la vida, no podemos responderle con un pensamiento o un simple mensajito".En este sentido, ha pedido a los jóvenes no avergonzarse y llevar "las debilidades, las dificultades y los pecados, en la confesión". "No os dejéis anestesiar el alma", ha advertido, al tiempo que ha pedido que den un no fuerte "al doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar sólo en sí mismo y en la propia comodidad".

Por otro lado, el Papa argentino ha advertido del peligro de quedarse lejos de Jesús porque "no se sientan a la altura", porque "tengan una baja consideración de sí mismos". "Esta es una gran tentación, que no sólo tiene que ver con la autoestima, sino que afecta también a la fe. Porque la fe nos dice que hemos sido creados a imagen de Dios", ha asegurado. Así, ha asegurado que nadie es inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos son predilectos e importantes:" ¡Tú eres importante!", ha exclamado.

El Papa Francisco ha explicado a los jóvenes que Dios cuenta con ellos por lo que son, no por lo que se tiene. "ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono móvil que utilizas; no le importa si vas a la moda, le importas tú. A sus ojos, vales, y lo que vales no tiene precio", señala. Durante la ceremonia, a la que han asistido el presidente de Polonia y el de Panamá, entre otros dignatarios, también ha advertido sobre "la multitud que murmura". "Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido y poco sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. Puede que se rían de vosotros, porque creéis en la fuerza mansa y humilde de la misericordia. No tengáis miedo", ha pedido, al tiempo que reclamado que amén hasta a sus enemigos. El Santo Padre utilizando un lenguaje muy cercano a los 'milenials', resaltó que la Jornada Mundial de la Juventud "comienza hoy y continúa mañana, en casa". "Jesús espera que, entre tantos contactos y chats de cada día, el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la oración -- ha señalado en tono de complicidad--.