Pánico en el aeropuerto JFK de Nueva York por una falsa alerta de un tiroteo

La Policía de Nueva York se ha visto obligada a evacuar una terminal del aeropuerto John F. Kennedy, al sureste de la ciudad, tras haber recibido un aviso por disparos dentro de las instalaciones aeroportuarias pasadas las 21.30 -las 03.30 hora peninsular española-. Según ha informado 'New York Post', la terminal afectada fue la 8, donde los pasajeros fueron siendo dirigidos hacia las áreas más alejadas posibles del lugar donde se podría haber registrado un tiroteo.

No obstante, las "investigaciones preliminares" apuntan a que "no hubo disparos" en el aeropuerto, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Nueva York en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Twitter. "No se han hallado casquillos ni ninguna otra prueba de disparos en la zona", ha indicado, antes de añadir que la terminal se había evacuado "por un exceso de precaución", si bien han indicado que la "investigación continúa" y han advertido de una considerable presencia de agentes en las instalaciones.