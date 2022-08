Los padres que torturaron a su bebé Tony hasta perder las piernas saldrán de prisión cinco años antes

Jody Simpson, de 24 años, y Anthony Smith, de 47, fueron sentenciados a 10 años de prisión por torturar a su bebé con tanta dureza provocándole la pérdida de sus dos piernas. Aunque solo han cumplido cinco de los diez años establecidos en su sentencia de 2018, pronto saldrán de prisión.

Tony, el menor afectado, sufrió de ligamentos desgarrados, dedos rotos y sepsis contraído debido a la tortura que a la que fue sometido. Estuvo a punto de morir, pero los médicos consiguieron salvarle la vida. Su madre adoptiva, Paula Hudgell, de 54 años, ha pedido castigos más severos para los padres del menor.

"Estos monstruos han pasado solo cinco años tras las rejas, mientras que Tony enfrenta toda una vida de desafíos como resultado de su maldad", ha declarado Hudgell al medio británico 'The Mirror'. Además, continuó afirmando que Tony está enfadado por la salida de sus padres biológicos de prisión y que aspira convertirse en oficial de policía, cuando sea mayor, para volver a encerrarlos.

Simpson y Smith solo fueron sentenciados tras una extensa campaña de Hudgell y el parlamentario Tom Tugendhat. En dicha campaña se hacía a favor de la ley Tony, la cual impone sentencias más altas para aquellos que han causado un "daño grave" a niños de entre 10 y 14 años. Esta nueva ley también significa que aquellas personas que sean declaradas culpables de causar la muerte de un niño se enfrentan a una condena mínima de 14 años de prisión.

La madre adoptiva de Tony añadía en sus declaraciones que "no van ante la junta de libertad condicional ni tienen que mostrar ningún remordimiento para salir libres. Es como un golpe en el estómago y me da asco saber que los que abusan de bebés y niños andan libres en unos años. Estos monstruos podrían estar viviendo en tu calle y no tendrías ni idea".

Tony ganó el premio 'Pride of Britain' por recaudar dinero para el hospital que lo trató cuando era solo un bebé.