Un padre mata a golpes a su bebé de un año: "Le pegaba porque pensaba que no era su hija"

Conmoción en Brasil tras encontrar a una bebé de un año muerta en su casa con señales de agresiones físicas. La Policía brasileña ya está investigando el caso y todo señala en la misma dirección: el padre de la menor sería el culpable de golpear a su hija y de haberle causado la muerte.

La bebé muerta ha sido identificado como Maya Simor Pereira, tal y como ha informado el medio de noticias brasileño 'G1'. La pequeña vivía desde hacía dos meses con su madre, su padre y su abuelo paterno en una casa en la localidad de Cariacica, en el estado de Espírito Santo.

La madre de la niña es una joven de 19 años embarazada de 9 meses. En declaraciones recogidas por el mencionado medio, en su declaración a la Policía aseguró que, el día de la tragedia (la noche del sábado 17 de mayo), su marido retuvo a la hija en el dormitorio y no dejó que ella entrara a la habitación.

"Después de almorzar, al mediodía, la llevó a la cocina, pero ella me vio y empezó a llorar. Entonces, la llevó al dormitorio y la golpeó. Fue él quien le mordió el brazo. No me dejó entrar a la habitación", denunció la madre.

La golpeaba porque pensaba que no era su hija

Según explicó la joven, la niña era atacada constantemente porque el hombre no creía que Maya fuera su auténtica hija. "Empezó a golpearla después de que cumpliera siete meses porque para él no era su hija. No pude hacer nada porque tenía miedo. Me atacó dos veces, intentó matarme con una corbata y en otra ocasión me golpeó con una cuerda de motocicleta", expresó la joven.

Una vez la madre pudo entrar a la habitación y recoger a su hija, se percató de que la bebé no respiraba, por lo que llamó a su suegro para pedir ayuda. "Recibí la llamada y pregunté qué pasaba. Dijo que el niño se había enfermado. Cuando fue a columpiarlo, el niño se congelaba", dijo al abuelo en palaras recogidas por 'G1'.

Tenía moretones y mordeduras en el cuerpo

En torno a las 18:00 horas (hora local), el abuelo de Maya llegó a la casa y llamó al Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu). Cuando llegaron los sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la menor, además de identificar signos de violencia en su cuerpo: la bebé tenía moretones en los brazos, piernas y un ojo y una marca de mordedura en el cuerpo.

El cuerpo de la pequeña fue enviado al Instituto Médico Legal (IML) de la Policía Científica, donde se le practicará la pertinente necropsia para esclarecer las causas exactas de su muerte.

El padre no pudo ser localizado

La Policía Científica acudió al lugar de los hechos y tanto la madre como el abuelo fueron llevados a una sede policial para tomarles declaración. No obstante, el padre y supuesto agresor no pudo ser localizado.

Según contó la madre de la niña, su esposo envió un mensaje diciendo que se entregaría a las autoridades, pero el domingo por la noche todavía no lo había hecho. "Mandó un mensaje y grabó un video diciendo que estaba cerca de la comisaría y que se iba a entregar, pero hasta el momento nada", explicó la joven.

