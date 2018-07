Orbán: "Si dejamos entrar a todos los inmigrantes, Europa se va a pique"

"NO BUSCAN SEGURIDAD"

Viktor Orbán ha señalado que los líderes europeos no tienen ni idea del "peligro real" que supone esta oleada de inmigrantes. "Hablamos de muchos millones de personas y los suministros no tienen fin: de Pakistán, Bangladesh, Mali, Etiopía, Nigeria". Además, ha advertido que la inmigración sin control hará perder al cristianismo su primacía en Europa. "El único camino es no dejar entrar a más musulmanes".