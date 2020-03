La OMS alerta: "Europa se ha convertido ahora en el epicentro del coronavirus"

"Europa se ha convertido ahora en el epicentro del coronavirus". Es el tajante mensaje que transmite la OMS después de que Italia, España y Portugal, entre otros países, estén tomando medidas más restrictivas para contener el coronavirus. Europa ya registra más casos y muertes que el resto del mundo juntos, excluyendo a China.

La cifra de contagios y fallecidos ha crecido exponencialmente en la última semana y Trump ha cancelado todos los vuelos entre EEUU y la Unión Europea. El llamamiento es unánime: todo el mundo debe quedarse en casa.

Tedros Ghebreyesus ha anunciado que sigue en marcha el plan para crear una red de solidaridad y dar respuesta a la emergencia. Además. "Cualquier país que esté viendo lo que está pasando en otros países y crea que a él no le va a pasar, está cometiendo un grave error", decía el director de la OMS.

En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto.

"Nuestro mensaje sigue siendo que deben adoptar un enfoque integral. No sólo realizar pruebas de detección. No sólo el rastreo de contactos. No sólo la cuarentena. No sólo el distanciamiento social. Háganlo todo", insiste. La OMS ha lanzado también este viernes el fondo de respuesta solidaria Covid-19, para permitir a los ciudadanos y organizaciones contribuir. Hasta ahora, se ha dependido principalmente de los gobiernos para apoyar la respuesta.