Olas de hasta ocho metros arrasan una exposición de esculturas en Sídney

Olas de hasta ocho metros que azotaron las costas de Sídney arrasaron dos esculturas y dañaron otras tres que forman parte de una muestra anual de esculturas al aire libre, la mayor del mundo, informaron medios locales.

Algunos trabajos fueron arrastrados a lo largo de la arena hasta el mar a consecuencia de las poderosas olas que se sintieron en las playas de Bondi y Tamarama, en donde se exhiben estos trabajos como parte de la muestra 'Escultura en el mar', según la agencia local AAP.

A pesar de que los organizadores de esta muestra, que se extiende a lo largo del sendero que une varias playas del este de Sídney, alejaron las esculturas de la orilla, el oleaje dañó 'Fair Dinkum Offshore Processing', del artista Bronek Kozka, y 'Alien: Self Consciousness', de la alemana Angelika Summa.

Otros trabajos realizados por los artistas Alyssa Sykes-Smith, Anne Levich y Sang Sug Kim fueron perjudicados por el oleaje y se espera que puedan ser trasladados a otro lugar durante la jornada. "No esperábamos que la marea y las olas fueran tan grandes como lo que se vio", dijo David Handley, fundador y director de 'Sculpture by the Sea', el nombre de la muestra en inglés que cumple su vigésima edición.

Es la tercera vez en 20 años que el mal tiempo ha dañado los trabajos artísticos, ya que en 1998 las fuertes olas destruyeron seis esculturas y al año siguiente otra más.