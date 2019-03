Obama enciende el Árbol de Navidad Nacional en la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Barack Obama, participó junto a su familia en el tradicional encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca, que por primera vez estuvo rodeado de pequeños árboles cuya iluminación decorativa fue diseñada por niñas de todo el país.



Ataviados con gorros, bufandas y abrigos, centenares de familias con niños recibieron con una ovación al presidente, su esposa, Michelle, y sus hijas, Malia y Sasha, que celebraron una tradición que cumple 92 años este diciembre.



El presidente volvió a acortar, como ya hizo el año pasado, de diez a cinco segundos la cuenta atrás para el encendido del Árbol de Navidad Nacional, decorado por 2.000 pequeñas luces verdes y rojas y coronado con una estrella amarilla de cuatro puntas.



"Creo que podemos contar hasta cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno", dijo Obama, antes de pulsar el botón de encendido del árbol, que este año mide unos 5,6 metros de altura y procede de una granja de Lehighton (Pensilvania) propiedad de la familia Botek, la misma que suministró el de 2013.



Alrededor del árbol se situaron, por primera vez, pequeños árboles decorados por niñas de todo el país que utilizaron un código informático para ese fin, explicó el matrimonio de actores Tom Hanks y Rita Wilson, encargados de presentar el evento.



Hanks explicó que el diseño de los árboles es posible gracias a la iniciativa Made with Code ("Hecho con código"), con la que la empresa tecnológica Google busca enseñar programación a millones de niñas en Estados Unidos.



"Creando código se puede cambiar el mundo", afirmó Brittany Wenger, embajadora de esta iniciativa de Google, en un escenario rojo que en un extremo albergaba un montón de regalos y en el otro una carpa con la banda de música presidencial del cuerpo de infantería de marines.



El espectáculo musical lo inauguró la legendaria cantante de soul, Patti LaBelle, que con un abrigo blanco para protegerse del fío cantó el famoso villancico "It's the Most Wonderful Time of the Year" ("Es la época más maravillosa del año"). El cantante de pop Ne-Yo, el guitarrista Steve Miller y la estrella de country Chely Wright se unieron al grupo Fifth Harmony, que interpretaron la canción de Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" ("Todo lo que quiero para Navidad eres tú").



Este año la novedad no fueron sólo los pequeños árboles que rodeaban al Árbol de Navidad Nacional, sino también un vídeo que grabó la pareja presidencial. Por primera vez, Michelle y Barack Obama felicitaron las Navidades a los estadounidenses en una "carta de felicitación interactiva", un vídeo con el que "de una nueva forma" envían saludos a todas las familias del país, según explicaron ambos.



"Para nuestra familia como para muchas otras, las vacaciones es el tiempo de dar un paso atrás y apreciar lo que tenemos y recordar a los menos afortunados", comentó Obama, sonriente, con una bandera estadounidense en la solapa del traje y sentado en un sillón rojo junto a su mujer.



"Hay también oportunidades para juntarse y pasar tiempo con la gente que amamos", añadió el mandatario, quien vio completada su declaración por la siguientes palabras de la primera dama: "De nuestra familia a la vuestra, les deseamos una gran temporada de vacaciones y un feliz y sano nuevo año".



En el vídeo, la pareja se despide con un guiño del presidente y un movimiento de mano de Michelle para decir adiós. Con el encendido del árbol y esta particular carta de felicitación, Estados Unidos inauguró hoy oficialmente la temporada navideña, que estará marcada, como siempre, por las cenas, las luces y las reuniones familiares.