Obama asegura que se va a "redoblar" la "determinación" para derrotar al IS

El presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó este martes que el aparente asesinato del piloto jordano Muaz Kasasbeh, a quien el grupo Estado Islámico (IS) dice haber quemado vivo, obliga a "redoblar" la "determinación" de la coalición internacional formada para "derrotar" a esa organización yihadista.



Si el vídeo publicado hoy por los radicales islámicos en internet es auténtico, eso sería "solamente una muestra más de la crueldad y la barbarie" del IS, sostuvo Obama en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión con beneficiarios de su reforma sanitaria, promulgada en 2010.



Según Obama, el IS es una organización "aparentemente interesada únicamente en la muerte y la destrucción".



El grupo yihadista ha anunciado este martes que ha quemado vivo al piloto jordano y difundió un vídeo cuya autenticidad no pudo ser verificada, pero la televisión estatal jordana dijo poco después que Kasasbeh murió el pasado 3 de enero.



En la grabación difundida por los yihadistas se ve al piloto en el interior de una jaula, con imágenes intercaladas de víctimas de supuestos bombardeos aéreos de la coalición internacional que encabeza EEUU contra el EI, y en la que participa Jordania.



Uno de los enmascarados porta un antorcha que otro yihadista enciende y acerca a una mecha, que se extiende desde el exterior de la jaula hacia su interior. Rápidamente, la llama se expande y alcanza al piloto, que es quemado vivo.



Previamente a los comentarios de Obama, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Meehan, indicó en un comunicado que la comunidad de inteligencia "trabaja para confirmar" la autenticidad del vídeo.



"Estados Unidos condena enérgicamente las acciones del IS y urgimos a la liberación inmediata de todos sus rehenes. Nos solidarizamos con el Gobierno y el pueblo jordanos", añadió la portavoz.



El rey Abdalá de Jordania se encuentra en Washington y, tras reunirse con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, también prevé tener un encuentro con el vicepresidente Joe Biden, según la Casa Blanca.



La publicación del vídeo sobre el piloto jordano se produce después de que el sábado pasado fuera decapitado por los extremistas el periodista japonés Kenji Goto, a quien también habían tomado como rehén.



El IS solicitó, sin éxito, la excarcelación de la extremista iraquí Sayida al Rishawi, detenida y condenada a muerte en Jordania, a cambio de la liberación de Goto y de perdonarle la vida a Kasasbeh.