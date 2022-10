Una nutricionista se desmaya en directo mientras habla de sustituir el azúcar por otros edulcorantes naturales

Una nutricionista ha tenido un percance durante un debate en el programa 'Buenos Días América' de la televisión argentina. La especialista hablaba sobre la necesidad de reducir el consumo de azúcar y sustituirla por edulcorantes naturales cuando sufrió un desmayo en pleno directo.

La nutricionista Teresa Coccaro explicaba los beneficios de sustituir el azúcar por otros alimentos como "coco rallado, cacao amargo, canela, cascaritas de naranjas". La mesa escuchaba con atención sus explicaciones e incluso le preguntaban por las fiestas infantiles ya que las meriendas de los niños en dichas celebraciones suelen incluir mucho azúcar. "No pasa nada si un niño alguna vez va a un cumpleaños y come algo dulce", insistía la mujer.

Mientras continuaba el debate, se escucha a Coccaro decir "ay" mientras la cámara la enfoca. En ese momento, sufre un desmayo que le hace caer encima de su compañera que rápidamente la aguanta. También el presentador del programa, Antonio Laje, se levantó de su silla y se acercó a socorrer a la colaboradora. Además, en el programa se pidió un corte publicitario para que las asistencias pudieran entrar.

La nutricionista tranquiliza a los espectadores

El desmayo de la nutricionista generó mucha confusión y preocupación no solo entre los miembros del programa, sino entre los espectadores ante el temor de que se tratase de algo grave. La propia Teresa Coccaro tranquilizó a todos después desde el hospital: "Tuve un síncope. Me hicieron un electro, un ecocardio, me hicieron un laboratorio y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar que este todo ok. Lo haré esta semana porque es todo ambulatorio".

También desde el programa tranquilizaron a los espectadores y reiteraron que la nutricionista se encontraba en buen estado de salud. Además, la colaboradora también quiso desmentir algunas especulaciones insistiendo en que el problema que sufrió no tuvo nada que ver con su estilo de vida o alimentación.