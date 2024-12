El nuevo Gobierno sirio monopolizará las armas e impedirá su posesión a FSD y otras facciones

El líder de facto de Siria, Ahmed al Sharaa, afirmó que la nueva administración no permitirá que haya armas fuera del control del Estado "ni con las facciones revolucionarias ni las que están en la zonas de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD)", en una alusión directa a la alianza armada liderada por kurdosirios. "No permitiremos que haya armas fuera del control del Estado ni con las facciones revolucionarias ni las que están en la zonas de FSD. Hay que poner fin a este asunto tan pronto que sea posible", dijo en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en Damasco, y según recoge la agencia EFE.

Actualmente, se libra una ofensiva de los rebeldes sirios apoyados por Turquía contra las Fuerzas de Siria Democrática con el objetivo de controlar las zonas que los kurdos -cuyo principal respaldo es Washington- controlan.

Al Sharaa agregó que «las armas sueltas en cualquier Estado son la razón de su inestabilidad», motivo por el que consideró entre sus máximas prioridades «el control de las armas en el país».

Estas declaraciones se dan después de que en esta jornada se produjeran algunos incidentes en Homs entre "ladrones" y "restos del antiguo régimen" y las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades durante la entrega de este armamento, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

En su intervención, Al Sharaa también se refirió a la reunión con el jefe de la diplomacia turca, con quien discutió "las relaciones con Turquía con sus aspectos económicos, políticos y sociales" y agradeció su apoyo "desde que empezó la revolución".

Sanciones económicas

Por otro lado, pidió a la comunidad internacional que levante las sanciones económicas impuestas contra el régimen del depuesto presidente Bachar al Asad durante las últimas décadas con el objetivo de impulsar la economía de la nueva Siria y abordar los problemas de la ciudadanía. "Hoy el verdugo se fue y la víctima es quien se queda en el país. Por eso estas sanciones no deben corresponderse a la víctima, porque la razón ya no existe. Por lo tanto, las sanciones no deben seguir impuestas sobre Siria", dijo en referencia a la huida de Al Asad hacia Moscú tras la toma de Damasco por la coalición islamista liderada por Al Sharaa.

"El régimen (de Al Asad) gobernó durante 50 años y hay muchas sanciones y resoluciones contra él, entre ellas algunas desde 1979. Ahora, con la caída del régimen, hay que tener una dinámica rápida para eliminar estas sanciones, con el fin de levantar al país de forma correcta y aliviar el sufrimiento del pueblo sirio tanto como podamos", agregó.

Según el líder del Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe), eliminar las sanciones internacionales permitirá reconstruir el país que perdió a "casi la mitad de su pueblo", que huyó con el estallido de la guerra civil, así como su infraestructura y economía.

Al Sharaa recordó también a los «grandes países» que deben respetar la independencia siria, la unión de sus territorios y la estabilidad de su seguridad, y "luego ayudar a Siria a levantar y avanzar para abordar y tratar los problemas económicos y sociales que sufre el pueblo".

