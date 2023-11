Nuevo caso de brutalidad policial en EEUU por un policía que ya había sancionado por usar una violencia desmedida

Un año después, las imágenes de un nuevo caso de violencia policial en Estados Unidos salen a la luz. El por entonces sargento Buck Aldridge paró a un conductor que circulaba a gran velocidad por el condado de Camden. Tras bajarse del vehículo, el infractor comenzó una acalorada discusión con el agente. Ambos empezaron a forcejear, momento en el que Buck Aldridge sacó su arma, le disparó y acabó con su vida.

Todo esto ocurrió el 16 de octubre. En las imágenes del vídeo que ahora ha salido a la luz se puede observar cómo la víctima, de 53 años, se niega a poner las manos para que el agente pueda ponerle las esposas. Comienza así el forcejeo: el hombre trata de defenderse y se ve cómo agarra el cuello del policía antes que este le dispare a quemarropa. Los familiares de la víctima declararon que sufría un trauma psicológico al haber estado 16 años en la prisión de Florida por un robo a mano armada que nunca cometió.

Despedido por emplear una violencia desmedida

No es la primera vez que Buck Aldridge se ha visto envuelto en un caso de violencia policial. El pasado año arrestó a un hombre que estrelló su coche después de huir de un control policial. El vídeo, obtenido por 'The Associated Press', muestra al conductor boca arriba mientras Aldridge lo golpea.

Buck Aldridge fue despedido en el mes de agosto de 2017 por un departamento de policía en el mismo condado de Georgia tras emplear una violencia desmedida en una detención a una mujer a la que anteriormente había parado en un control. Según informaciones policiales, Buck la tiró al suelo para ponerle las esposas.

Pese a que el altercado se ve en imágenes, el abogado de Aldridge dijo que su cliente disparó en defensa propia. Ahora la Oficina de Investigaciones de Georgia está investigando la muerte para presentar sus conclusiones a los fiscales del caso.

Aldridge, de 41 años, fue 'marine' estadounidense. Trabajó durante 5 años para el Departamento de Policía de Kingsland en Georgia y fue sancionado por uso de fuerza innecesaria en febrero de 2014 y mayo de 2017.