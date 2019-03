Nueva York pondrá en cuarentena a los sanitarios que lleguen de África Occidental

Las autoridades de los estados de Nueva York y Nueva Jersey han anunciado que pondrán bajo cuarentena automáticamente a todos los trabajadores sanitarios que lleguen de los países de África Occidental más afectados por el ébola, después de que un médico procedente de Guinea haya dado positivo.

Estas medidas van más allá de las restricciones actuales impuestas por la Administración Obama a los viajeros procedentes de Liberia, Guinea o Sierra Leona, y han tenido lugar a raíz del caso positivo del doctor Craig Spencer. Las autoridades están intentando localizar a todas las personas que han tenido contacto con este trabajador sanitario.

Por ello, todos los trabajadores médicos que provengan de esta región y lleguen tanto al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York como al Neewark Liberty de Nueva Jersey, serán puestos automáticamente en cuarentena. Como consecuencia, una trabajadora médica que había tratado a pacientes en Africa Occidental ha sido puesta bajo observación en Nueva Jersey.

Pese a que a su llegada no presentaba ningún síntoma, a lo largo de la noche del viernes ha tenido fiebre, por lo que ha sido puesta bajo aislamiento y está siendo evaluada en el Hospital universitario de Neewark. Las autoridades no han dado más detalles al respecto y no han hecho público su nombre.

"La cuarentena voluntaria es casi un oxímoron", ha afirmado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. "Ya hemos visto lo que pasa", ha exclamado. "Coges el metro. Coges el autobús. Puedes infectar a cientos y cientos de personas", ha asegurado. Anteriormente ha asegurado a los neoyorkinos que el riesgo de la propagación del ébola eran limitados.