Noruega vincula un brote de salmonela en el país a una partida de pepinos españoles

En Noruega han detectado un brote de salmonella, provocada por la llamada "salmonela agona", y lo vinculan con una partida de pepinos procedentes de España. Las autoridades noruegas creen que un envío de pepinos españoles estaría detrás de este brote de salmonela que ha provocado 72 casos y 24 hospitalizaciones en los dos últimos meses.

La Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria ha dado por terminado el brote en ese país, pero después de esta denuncia, en Holanda y Suecia también investigan si los pepinos españoles están detrás de otros casos que se han registrado allí.

Las autoridades sanitarias creen que no se han dado más casos en el país porque el producto ya debe haberse retirado del mercado. No obstante, esto también es un problema ya que al no encontrarse en el mercado no han podido hacer las pruebas pertinentes "para detectar la bacteria del brote".

Los afectados "enfermaron de salmonelosis durante un breve período, desde finales de octubre hasta principios de diciembre, con un pico en las semanas 45 y 46". Además indican que el 90% de los consumidores de estos pepinos los comieron la semana antes de enfermarse.

¿Qué es la salmonela agona?

Todos fueron diagnosticados con "salmonela agona", una serovariante rara de la salmonela que en Europa solo se ha detectado como "casos aislados". En un brote de esta enfermedad detectado en 2018 en Estados Unidos vinculado a arroz inflado, los intoxicados presentaron síntomas como fiebre, diarrea y calambres abdominales entre 12 y 72 horas.

El centro de control de enfermedades estadounidense explicó entonces que la enfermedad suele durar unos 7 días y la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, aunque se pueden reportar casos graves que necesiten hospitalización. No obstante, ante síntomas que puedan estar relacionados con intoxicaciones alimentarias recomiendan acudir al médico. En el caso de los alimentos frescos se recomienda lavarlos bien antes de su consumo.