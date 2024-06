Nolann Laurent se presenta a las elecciones legislativas en Francia... con 18 años

Nolann Laurent es estudiante de secundaria. A sus 18 años no solo aprueba los exámenes de bachillerato sino que, además, está haciendo campaña para las elecciones legislativas. El joven candidato asegura con modestia que "ya estudié filosofía, economía y ciencias sociales. Aún me queda mi último examen de especialidad, Historia-geografía y geopolítica y el oral del 27 de junio. Pero eso no me impide ir a los mercados a hacer campaña".

El estudiante de secundaria decidió lanzarse a la arena política tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Emmanuel Macron. Se ha presentado en la quinta circunscripción de su departamento de Doubs. “ Pensé que era una oportunidad única. Nunca volveré a cumplir 18 años en unas elecciones legislativas” Tiene madera de político: “Me encanta debatir, incluso con los profesores". Su objetivo es dar un mensaje de esperanza frente a los extremos. Asegura que la generación joven no se reconoce en "los valores de los partidos actuales". Por eso decidió dar el paso con un grupo de amigos. Y así creó el movimiento, “Generación Democrática y Republicana” (RDA),con ideas de derechas e izquierdas para construir algo fuerte. “Somos quince de mi edad, la mayoría de la zona, pero otros jóvenes se sumaron gracias a las redes sociales.

Nolann ha invertido sus ahorros en la campaña. 3.600 euros que consiguió trabajando en verano. Con estos ahorrillos ha impreso 500 carteles y 90.000 papeletas de voto. Para él “Es un sueño formar parte de este mundo político”.

Con un perfil político muy definido se presenta para movilizar a los jóvenes. “Quiero dar ejemplo a mi generación, que está muy desilusionada", cuenta. Tiene las ideas muy claras y estos son los tres grandes ejes de su programa. El derecho al voto a partir de los 16 años, sujeto a una mejor politización en la universidad. Una reforma educativa nacional inspirada en los modelos escandinavos con clases de 8:30 a 13:30 y actividades comunitarias o deportivas por la tarde. Y tercero, una democracia más participativa, con más referéndums.

Nolann no se hace demasiadas ilusiones: “No tengo ningún derecho a ser elegido. ¡Pero que los jóvenes me sigan! Si gano el 5%, sería una gran victoria y además me reembolsarán los costos de la campaña". En ella ha invertido todos sus ahorros.

