"No entiendo que la Policía no disparara a los neumáticos del camión"

Asegura esta testigo que lo primero que sintió fue "mucha incertidumbre e inseguridad". Relata que ella y su familia no quisieron cruzar el Paseo Marítimo "porque el paseo no estaba cortado al tráfico". De repente, empezó a ver gente correr en todos los sentidos y sintió "que algo no iba bien". Relata que comenzaron a correr hacia el casco antiguo. Su marido es de Niza y conocía caminos para no pasar por donde iban todos los turistas, por lo que pudieron ponerse a salvo más rápidamente.

Cree que la gente está muy cansada de ver "mezquitas abiertas, gente con velo o burkas" y considera que "la situación política se va a radicalizar y la extrema derecha va a llegar al poder".

Asegura que Niza es una ciudad muy segura llena de cámaras de vigilancia y no entiende por qué la Policía no cortó al tráfico el paseo marítimo cuando sí lo hizo durante la Eurocopa. Asimismo reprocha que la Policía no disparara a los neumáticos.