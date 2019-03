Un niño de raza negra tratado como un perro, la polémica campaña de 'Feed a Child'

La ONG sudafricana 'Feed a Child' ha causado polémica en su reciente campaña sobre la desnutrición infantil en Sudáfrica. En el anuncio, aparece una mujer adinerada que trata como a un perro doméstico a un niño negro acompañado de mensajes como "El promedio de los perros domésticos comen más que millones de niños"o "Ayúdenos a alimentar a un niño para que no muera de hambre".

El anuncio ha generado el descontento y ha sido acusado de racista y de mal gusto. La Agencia de Estándares Publicitarios ha mostrado ya su descontento por la manera en la que se trata al meor de raza negra, como un sumiso de la mujer de raza blanca.

La ONG ya se ha disculpado y ha pedido perdón a todo aquel que se haya podido sentor ofendido por su anuncio comercial a la vez que ha retirado el anuncio, tanto de la televisión como de las redes sociales. Asimismo 'Feed a Child' ha emitido un comunicado en el que explica que con este vídeo se pretendía crear conciencia en el mundo de la cruel realidad que viven a diario miles de niños africanos.

We acknowledge that our advert could be seen as insensitive or distasteful and we take heed to the fact that many perceived the ad as racist