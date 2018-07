Un niño sin pierna lucha por cumplir su sueño de ser soldado

Con tan solo 10 años, Diego Mercado tiene claro que quiere ser soldado igual que su padre. El pequeño nació sin la pierna derecha y con dos dedos en la mano derecha como consecuencia del síndrome de banda amniótica, a pesar de esto Diego quiere cumplir su sueño, según informa Today.

Esta idea le ha rondado por la cabeza desde los seis años, cuando fue testigo de una carrera en bicicleta de soldados heridos. "Se inspiró en absoluto, se quedó sin habla. Era como: yo puedo hacer esto también. Esa fue su mentalidad ", comentó el padre.

Entonces el pequeño le pidió a su padre que le diera un uniforme de soldado. "Y ahí empecé a ser un pequeño soldado", confesó Diego.

Siempre está rodeado de veteranos y suele realizar entrenamiento propios de los soldados. Todo esto se debe a la organización no lucrativa que creo su padre: 'Team Diego'. Una organización para ayudar a los veteranos heridos y también a los niños con discapacidades.

"Muchas veces los veteranos sienten que no tienen ningún valor propio", recalcó el padre, quien añadió que esto no así porque "ellos pueden inspirar a los niños como su hijo, ya que Diego no ve que están heridos, sino ve que son igual que ellos".

Cuando era más pequeño, los otros niños lo llamaban robot por su prótesis y él se sentí diferente. Ahora Diego ve sus diferencias como una forma de ayudar a otros jóvenes con discapacidades y veteranos heridos y enseñarles que todo es posible.

El padre explico que como todo chico inteligente, su hijo tiene un plan b que es ser bailarín de Breackdance.