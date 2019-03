Una niña mexicana consigue que el Papa evite que su padre sea expulsado de EEUU

El Papa Francisco ha impedido la deportación de un hombre de origen mexicano tras conducir este ebrio y cumplir cinco meses de cárcel. Esto ha sido posible gracias a Jersey Vargas, hija del condenado, que llegó incluso a viajar hasta el Vaticano para pedirle a su Santidad que parlamentase con Barack Obama, presidente estadounidense, para evitar la expulsión de su padre.

Así relata la pequeña Jersey su experiencia: "Me besó y me dijo que sí, que iba a hablar con el presidente Obama. Me sentí muy feliz porque pude ir a Roma para mi misión de hablar con él y él cumplio su parte de hablar con Barack Obama".

Ahora la niña de origen mexicano persigue otro sueño, el de que el Papa vaya a California para conocer la vida de otros niños sin papeles como ella.