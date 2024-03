Nikki Haley gana las primarias republicanas en Washington

Haley acaba de ganar la primaria de Washington D.C., la capital del país, que por su tamaño es algo anecdótico, ni siquiera es un estado como tal, aunque supone un hito histórico porque es la primera vez que una mujer gana una elección primaria en el Partido Republicano. El triunfo le otorga 18 delegados para la Convención Republicana de julio.

Washington D.C., Distrito de Columbia, es, en todo caso, una ciudad donde la mayoría de republicanos pertenecen al aparato tradicional del partido y tienen a ser lo que Trump llama 'rinos', 'republicans in name only': republicanos sólo de nombre. Es decir, no es representativo en absoluto del resto del país ni de lo que vaya a ocurrir en el llamado 'supermartes', el 5 de marzo, en el que se celebran primarias en 15 estados y en Samoa Americana.

Con Trump a punto de ganar las primarias republicanas, se publican nuevas encuestas con datos nada halagüeños para Biden. La del 'New York Times' le coloca cinco puntos por encima de Biden (48-43), la de 'CBS News' le da cuatro puntos de ventaja (52-48), la de 'Fox News' dos (49-47) y la del 'Wall Street Journal' le coloca otros dos puntos por delante del actual presidente. (47-45). Todas estas son encuestas recién elaboradas y consideradas entre las más serias del país. No solo eso: en 2020 Trump nunca fue por delante de Biden en las encuestas, y ahora va por delante en todas.

Más aún: Trump va por delante de Biden entre el voto hispano por nada menos que 6 puntos. Sin una mayoría clara de hispanos es casi imposible que Biden pueda conseguir la reelección. Y peor aún para el presidente: el 73% de todos los votantes piensan que Biden (81 años) está demasiado mayor para seguir de presidente.

El sondeo publicado por 'The New York Times' concluye que incluso Nikki Haley vencería a Biden si fuese su rival electoral y lo haría por un margen aún mayor que Trump: 45-35. Eso sí, también da a Trump el apoyo del 77% de los votantes republicanos de cara a las primarias.

