Niegan el pasaporte a una niña de 6 años por llamarse como un personaje de 'Juego de Tronos'

Lo que iban a ser las primeras vacaciones de Khaleesi Holloway se han visto truncadas por un pequeño detalle: su nombre. A la niña de seis años le han rechazado su solicitud de pasaporte por llamarse como el personaje de la famosa serie 'Juego de Tronos'.

La pequeña, natural de Swindon, Wiltshire (Reino Unido), iba a viajar a Disneyland París con su madre Lucy, quien tuvo que cancelarlo todo después de que la Oficina de Pasaportes le comunicara que el nombre de su hija infringía las normas de marca registrada. Los funcionarios aseguraron que que no podían emitir un pasaporte a menos que Warner Bros estuviera de acuerdo, argumentando que esta empresa es la dueña del nombre Khaleesi.

La única solución que le dieron a Lucy fue que se comunicara con el estudio de cine y entretenimiento estadounidense para obtener permiso para usarlo. Pero, días después, el Ministerio del Interior Británico, que gestiona la Oficina de Pasaportes, ha señalado que todo se ha debido a un error por parte de los funcionarios que la atendieron y que la solicitud ya está siendo procesada.

"Podemos confirmar que la solicitud está siendo procesada y pedimos disculpas a la familia por la demora", aseguró portavoz del Ministerio del Interior.

"Eran nuestras primeras vacaciones juntas..."

Lucy, de 39 años, aseguró a la según el BCC que se encuentra "absolutamente devastada". "Estábamos ansiosas por nuestras primeras vacaciones juntas", lamentó. No entendió el rechazo de su solicitud y se sintió "frustrada". "¿No debería haberse señalado algo de esto en el momento en el que la dieron su certificado de nacimiento?", se preguntó la madre, que cría a la niña soltera.

"Nunca pensé que se pudiera registrar un nombre como marca", zanjó. El personaje de Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, recibió el título de Khaleesi -reina- en el exitoso programa 'Juego de Tronos'. Lucy dijo que llama a su hija Cally para abreviar, pero que la niña de seis años a menudo se presenta como Khaleesi Holloway, 'Reina de Dragones'.

Lucy se puso en contacto con sus abogados y estos la informaron de que, si bien Warner Bros posee la marca registrada de 'Juego de Tronos', se trata de bienes y servicios, no del nombre de una persona. Por lo que no tenía sentido la negativa de la Oficina de Pasaportes, que parece que ya está tramitando los papales.

Lucy cree que el problema solo se ha resulto porque ella se quejó a través de las redes sociales. "Si no hubiera publicado esto en las redes sociales, no se habría hecho nada. Me habría quedado estancada, sin saber qué hacer", dijo, y agregó que otras personas se habían comunicado con ella asegurando que habían experimentado algo similar.

Lucy y Khaleesi esperan poder cumplir pronto su sueño de viajar al lugar 'más mágico del mundo': "Espero que me expidan el pasaporte pronto".

