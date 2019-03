El New York Times critica las siestas y que cenemos a las diez en España

El periodista Jim Yardley repasa nuestras costumbres y forma de vida en un reportaje en el que asegura que España "tiene sus propios ritmos y horarios" pero que el impacto de la crisis debería hacer que "cambiara sus hábitos y horarios para ajustarse a los europeos y ser más competitivos".

El reportaje critica los tópicos de la cultura mediterranea; la siesta, los parones de dos horas para comer o la hora tardía en que comienza el prime time televisivo. "Esto no es algo inusual. Mientras en otros países la gente se prepara a esta hora para ir a la cama, en España la noche no comienza hasta las 22.00 horas, momento en que se sirve la cena y comienza el prime-time televisivo,que no acaba hasta la 1.00", señala Yardley.

El periodista relata que los ritmos horarios de España provienen de la dictadura franquista, "cuando España era un país principalmente agrario en el que los españoles seguían los ritmos del sol y no del reloj".

Hace unos meses era el diario británico The Telegraph el que instaba a España a "abandonar la cultura de la siesta" para salir de la crisis en otro artículo que recurría a los mismos tópicos.