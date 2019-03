El negocio de las chicas 'topless' en Times Square destapa el malestar entre los neoyorquinos

La decisión de las autoridades de Nueva York de sacar de Times Square a un grupo de chicas que se gana la vida tomándose fotos en 'topless' con turistas atenta contra su derecho a trabajar, de acuerdo con las mujeres, en una controversia que divide incluso a las protagonistas de la historia. Alrededor de una decena de chicas jóvenes, una gran mayoría latinas, camina de un lado a otro del importante sector turístico de Nueva York con el cuerpo pintado de la bandera de Estados Unidos, llevando sólo plumas de fantasía en la cabeza y un diminuto tanga que muestra sus glúteos, para llamar la atención de neoyorquinos y visitantes, convirtiendo la zona en una especie de carnaval.

Las 'topless', que están largas horas en el lugar ante la mirada atónita de muchos, la complacencia de otros y protestas de los más conservadores, han sido tema en los medios de prensa de Nueva York estos días tras las quejas de visitantes, disgustados por los semidesnudos o acusando a las esculturales chicas de ser muy agresivas en su intento de atraer la atención de posibles clientes y de la cantidad que presuntamente piden por la foto.

"Nos estamos divirtiendo, esto es una celebración. Somos artistas. Esto es Nueva York, y además es la historia de la ciudad. Ellas no la conocen porque a lo mejor no son de aquí", dijo Sara Nicole al acusar a algunas de las 'topless', que están en otro sector de la famosa plaza de Times Square, de actuar "incorrectamente" al convertir este trabajo "en algo sexual", y demostrando la división entre el grupo de mujeres. "Algunas chicas han estado haciendo lo incorrecto. Son muy agresivas y han sido muy sexuales. Por eso la gente se está quejando, pero yo y mi equipo no hacemos eso", dijo al referirse a otras dos chicas 'topless' y dos hombres que cuidan de las tres para impedir acercamientos inapropiados.

Todas las chicas cuentan con alguien contratado que les pinta el cuerpo y protege. De acuerdo con la joven, eso es lo que "desafortunadamente" ha provocado la decisión del gobernador Andrew Cuomo y del alcalde Bill de Blasio de legislar para impedir que las trabajadoras continúen exhibiéndose semidesnudas ya que no ha ley en Nueva York que impida mostrarse de esa forma.

Los visitantes de Times Square se encuentran además con variados personajes como hombres araña, la estatua de la libertad, Mario Bros, Minnie y Mickey Mouse, y súper héroes, entre otros, que también ganan dinero por tomarse fotos con turistas, y que también han sido centro de una gran controversia con la policía. De acuerdo con las autoridades, las fotos deben ser a cambio de un donativo pero, la policía ha acusado a algunos de esos personajes exigir una cantidad precisa.

Las 'topless' no sólo han generado descontento entre las autoridades, sino también entre algunos de los personajes con los que a diario comparten, que consideran que ellas "deben irse" porque "han dañado el trabajo" que los personajes infantiles han estado haciendo durante años. "Por aquí pasan muchos niños y algunos padres les tapan los ojos. Además, piden una cantidad precisa de dinero y no una propina" como se acordó con las autoridades, se quejó un hombre araña, mientras que una estatua de la libertad defendió el derecho de las chicas a ganarse su dinero.

"Eso no es cierto", argumentó por su parte una joven latina que desde hace dos meses trabaja 'topless' en Times Square, quien aseguró que aceptan el dinero que el cliente les quiera dar y que el dinero ganado en una jornada puede llegar a 250 dólares. De acuerdo con la chica, no le agrada la idea totalmente de mostrar su cuerpo, pero, dijo, "tuve antes diversos trabajos. Es la necesidad. Tengo un hijo que mantener".