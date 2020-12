La NASA niega la existencia de extraterrestres ante los rumores de una 'Federación Galáctica'

El Gobierno de Estados Unidos tiene un pacto con extraterrestres. Son las declaraciones que hace unas semanas protagonizó un ex jefe militar israelí y que provocaron una gran controversia internacional. Los rumores de una 'Federación Galáctica' se hicieron virales, por lo que la NASA se vio obligada a emitir un comunicado tranquilizador, negando la existencia de cualquier tipo de vida alienígena.

Un portavoz de la agencia estatal salió en defensa de Estados Unidos, aunque se mostró prudente a la hora de señalar directamente los comentarios del militar. En sus declaraciones, el portavoz aclaró que la búsqueda de vida en el universo es uno de los objetivos de la NASA, pero por el momento no se ha hallado ninguna señal de vida extraterrestre.

"La NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo", explicaba el portavoz de acuerdo a BBC News.

Estas aclaraciones se producen una semana después de que el exjefe del programa espacial de Israel, Haim Eshed, asegurara en una entrevista al periódico Yediot Aharonot que los extraterrestres tenían un acuerdo con Washington.

Ese pacto consistiría en mantener ocultos los experimentos que realiza el Gobierno de Estados Unidos en la Tierra hasta que la humanidad estuviera lista para una noticia de este calibre.

"Los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista", explicó el ex jefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel.

'Federación Galáctica', los rumores de una base alienígena en Marte

Haim Eshed, de 87 años, añadió a su discurso la idea de que en las profundidades de Marte existe una base secreta en la que se esconde la alianza alienígena, la 'Federación Galáctica', junto con otros astronautas estadounidenses.

Nick Pope, investigador de ovnis para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, calificó irónicamente de 'extraordinarias' las aportaciones de Eshed. Bajo su juicio, se tratan de "una especie de broma o truco publicitario" para promover su nuevo libro, 'El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed", donde afirma que "extraterrestres de todo el universo ya están caminando entre nosotros".