Naciones Unidas lanza una campaña para acabar con los "ninis" en 2030

Cada mes hay en el mundo 10 millones de personas en edad de trabajar. Lo que no existen son 10 millones de puestos de trabajo. Por ese motivo, Naciones Unidas ha puesto en marcha una campaña para escuchar la voz de todos esos jóvenes que quieren estudiar pero no pueden o quieren trabajar pero no encuentran empleo.

Reconocen que la meta es ambiciosa y por ese motivo exigen la colaboración de todos.

Uno de cada cuatro está afectado por alguna guerra, millones de niñas son madres antes de tiempo y, en general, todos suelen verse excluidos de los procesos de desarrollo, ignorados en las conversaciones de paz y silenciados en la mayoría de decisiones internacionales.