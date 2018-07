Nace en el Oceanogràfic de Valencia un grupo de 'Attacus Atlas', la mariposa más grande del mundo

DE AMBOS SEXOS

La especie originaria del sudeste asiático, cuyas alas tienen una envergadura de alrededor de 30 centímetros, vive tan solo unos pocos días porque no tienen aparato digestivo y no pueden alimentarse en su fase adulta. Aunque no es frecuente, han nacido de manera sincronizada ejemplares de ambos sexos, lo que favorecerá que se produzcan cópulas.