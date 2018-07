Nace un bebé en una pequeña isla brasileña donde no está permitido dar a luz

Fernando de Noronha es un archipiélago brasileño en el Océano Atlántico que tiene 26 kilómetros cuadrados y está formado por 21 islas, de las cuales sólo una está habitada y lleva el mismo nombre que el archipiélago.

En ninguna isla del archipiélago se permiten los partos, ya que se carecen de las infraestructuras sanitarias apropiadas para dar a luz. Como consecuencia de ello, según recoge el diario O Globo, las mujeres tienen que desplazarse hasta la ciudad de Natal, a 345 kilómetros, para ser atendidas en un hospital.

La mujer que dio a luz, de 22 años, asegura que se hizo un test de embarazo y dio negativo, por lo que no acudió al médico en ningún momento durante los nueve meses. "El viernes por la noche tuve un cólico y al ir al baño vi que algo salía entre mis piernas. Me pareja llegó en ese momento y lo cogió. Era un bebé. Me quedé paralizada, no sabía que estaba embarazada", explica al citado diario.

La madre asegura que de haber sabido que estaba en cinta no habría tenido a su hija en la isla. "No arriesgaría mi vida ni la de mi hija", concluye.