Nace un bebé con una bala dentro de su barriga: la mujer recibió un disparo estando embarazada

Una niña nació con un perdigón de rifle de aire comprimido en el estómago. Ha ocurrido en Moscú, Rusia. El padre disparó accidentalmente a su mujer con un rifle de aire comprimido cuando estaba embarazada. El perdigón entró en el estómago de la mujer.

¿Por qué había disparado el hombre a la madre embarazada? El padre, al parecer, se encontraba practicando tiro al blanco con un arma neumática en el patio trasero de la casa cuando accidentalmente un perdigó le dio a su mujer. Rápidamente corrieron al hospital.

En el hospital le realizaron las pruebas oportunas y revelaron que el perdigón no había provocado daños en los órganos vitales del bebé, según publica 'The Sun'. Y decidieron esperar hasta que naciera para extraerle la pequeña bala, que se encontraba en el estómago del bebé.

"Se realizó una ecografía: no hubo peligro para la vida y la salud de la madre y el niño y no había indicaciones para una intervención quirúrgica de emergencia", relataron los expertos según recoge el diario citado.

Algunos perdigones están fabricados con plomo y si quedan dentro del cuerpo demasiado tiempo pueden provocar una intoxicación por plomo, que puede ser mortal. "En el Centro Regional de Moscú para la Salud Maternoinfantil, los cirujanos neonatales extrajeron un perdigón de un arma neumática de la pared abdominal anterior de un bebé recién nacido", informa la Institución Presupuestaria Estatal de Sanidad de la Región de Moscú.

Tras un examen completo, los cirujanos neonatales determinaron que el pellet "estaba ubicado subcutáneamente". Además, se comprobó que el bebé no sufría ningún daño. Así lo confirma el jefe del departamento de cirugía neonatal, el doctor Mikhail Georgievich Rekhviashvili: "Durante el examen, descubrimos que el perdigón era superficial y no dañó los órganos internos del niño, por lo que no había ninguna amenaza para la vida del niño".

"Después del parto planificado y el nacimiento del bebé, se realizó un tratamiento quirúrgico programado: el perdigón del arma neumática fue retirado con éxito", reza el comunicado.

La operación al bebé para extraerle la bala fue todo un éxito. Tanto la madre como el niño recibieron el alta y se encuentran bien.

