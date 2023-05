Multan a un italiano con casi 900 euros por tapar un bache tras haberlo denunciado a las autoridades varias veces

Claudio Trenta es un italiano de 72 años que, cansado de esperar a que el ayuntamiento de su ciudad aporte soluciones a un bache en un paso de peatones de su pueblo, ha decidido actuar y arreglarlo él. Por ello, se le ha impuesto una multa de 800 euros y, encima, tiene que volver a destapar el bache.

Era un bache de unos 30 centímetros en un cruce peatonal en Barlassina, una pequeña ciudad en la región de Lombardía. Trenta decidió actuar ante la frustración de que el ayuntamiento no fuera capaz de hacer nada. Lo que hizo fue rellenarlo con asfalto frío, algo que le ha costado una multa de, nada más y nada menos, 882 euros.

Claudio Trenta compartió a través de Facebook una foto de la carta que la policía le mandó en la que se le acusaba de infringir el reglamento de tránsito. Por ello, le impusieron una multa al llevar a cabo un trabajo peligroso en un espacio público sin autorización ni competencia para hacerlo.

Este hombre asegura que denunció el bache a las autoridades locales en varias ocasiones durante tres meses. Tras darse a conocer lo ocurrido, explicaba que ha recibido numerosas muestras de solidaridad de toda Italia. Un usuario de Facebook escribía: "Hoy envié un correo electrónico de protesta al ayuntamiento de Barlassina. Conozco las realidades que hay en Calabria y Sicilia, donde las calles se han convertido en coladeras y si la gente no toma medidas por sí misma, todo se derrumba".

"Si piensan que soy idiota, se equivocan", dijo Trenta al periódico Corriere della Sera, según cita 'lalista'. "Ellos me provocaron, y por eso ahora voy a presentar una contrademanda contra el ayuntamiento por negligencia". "No estoy acostumbrado a toda esta publicidad", insistía el italiano Trenta a Monza Today. "Lucharé hasta el amargo final para que se anule esta multa ya que, en mi opinión, es una injusticia. ¿Por qué multarme a mí en lugar de a aquellos que sabían sobre el problema y no intervinieron?".