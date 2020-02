Las mujeres iraníes se sueltan el pelo en Facebook

Decenas de mujeres iraníes han colgado en una página de Facebook su foto al aire libre y sin el velo islámico, de uso obligado en el país, en una campaña en la que exigen libertad para elegir su atuendo.



En sus primeros cuatro días de vida la página ha recibido más de 30.000 "me gusta" y es sujeto de miles de conversaciones en la red social.

"La libertad cautelosa de las mujeres en Irán", se llama la web (en farsi), con el subtítulo "Disfruta del viento en tu pelo" y la matización en su portada de que no está afiliada a ningún grupo político.



"Esta página expresa las preocupaciones de las mujeres de Irán", dice la presentación de la web anónima, que explica que "todas las chicas y mujeres iraníes están atrapadas en el lugar donde nacieron por limitaciones sociales y reglamentos que las impiden ser libres en la elección de su vestimenta".



"Pese a todas esas limitaciones, experimentan algunas libertades para salir unos momentos de los límites que las contienen. Esta página recogerá estos momentos hasta que las mujeres alcancen su derecho a elegir su modo de vestir", sigue la presentación, que invita a toda la que quiera a enviar su foto, aunque recuerda que estas se difundirán públicamente y pide cautela.



Algunas de las protagonistas de las imágenes posan con gafas oscuras o en posiciones con las que no se las pueda reconocer, pero son muchas también las que dan la cara y se quitan el velo en lugares públicos claramente iraníes para recoger y difundir ese instante de libertad.



La página fue abierta por la periodista y escritora iraní Masih Alineyad, exiliada en Londres y conocida crítica del régimen iraní. Los comentarios son, hasta ahora, mayoritariamente positivos, con muchas mujeres destacando su añoranza por la pequeña felicidad de dejar que el aire les acaricie el cabello.



"Qué bello que tu pelo pueda bailar en el aire", dice una joven.



La mayoría de varones que comentan también apoyan las imágenes y, los que no lo hacen, reciben su rapapolvo. Ante un comentario masculino que señala que quitarse el velo no significa libertad, una lluvia de críticas le viene a decir que se ponga en el lugar de las mujeres y soporte tener la cabeza tapada cuando llueve, con calor, haciendo deporte o incluso bañándose en el mar con su familia.



"El velo no es muy importante. Lo importante es que me estoy ahogando, no puedo hablar, quiero libertad de expresión en este país", se queja una joven. Otra mujer más mayor se felicita de ver estas imágenes de mujeres con el pelo suelto y muestra su esperanza de que esto "pueda ser el comienzo de una época de libertad" que su hija pueda disfrutar.



"Espero que los hombres aguanten" esta visión, dice un chico, al que una mujer responde rápidamente preguntándoles si es que "acaso los hombres iraníes son tan débiles que no pueden aguantar ver el pelo de una mujer" y le espeta que "es bueno que se vayan acostumbrando poco a poco".



La apertura de la página en Facebook, red vetada en Irán pero a la que millones de iraníes acceden con programas anti filtro, coincide con el aumento de las demandas de los grupos más radicales para que se respete la vestimenta islámica.



Cada año, al iniciarse la primavera, muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, relajan su interpretación del estricto código estético que la ley les impone, acortando el largo del "mantón" que les cubre el cuerpo y el de las mangas o vistiendo textiles más vaporosos y ligeramente transparentes, algo que indigna a los más religiosos.



Ayer cientos de personas se manifestaron ante el ministerio de Interior exigiendo mayores medidas para hacer respetar la ley islámica, con la mayoría de participantes mujeres tapadas de pies a cabeza con el tradicional chador negro.



La página de Facebook ha recibido rápidamente críticas de los sectores más conservadores. La agencia de noticias Fars, cercana a los Guardianes de la Revolución, publicaba ayer un artículo en el que tachaba a Alinejad de "anti-revolucionaria que escapó con ayuda de los británicos y colabora con medios anti-iraníes" y aseguró que la página que ha abierto en Facebook llama a las mujeres "a quitarse el hiyab en Irán" con el fin de "fomentar la cultura de no respetar nada".