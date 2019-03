Una mujer da a luz en el Metro de Philadelphia el día de Navidad

A veces los milagros no entienden ni de esperas ni de lugares. A veces, los bebés no tienen paciencia para llegar al hospital y nacer. A veces, para alegría de una madre, llegan casi sin avisar. Es justo lo que le sucedió a Yanjin Li, una mujer que no se habría imaginado que daría a luz en el Metro de Philadelphia en un día tan señalado como el 25 de diciembre.



"Las mejores Navidades que he tenido", dice la madre, pero vaya 'susto' se debió dar cuando empezó a dar a luz en un tren al pequeño Chris. Un nacimiento que eso sí no tuvo que hacer ella sola, pues junto a ella estaban dos policías. Uno de ellos, Sergent Daniel Caban, se sinceró: "Tan pronto como llegamos pude ver la cabeza del bebé. Recé para que los médicos llegasen".



No fue tarea sencilla, pues como indica el medio británico Metro, el cordón umbilical se enredó en el cuello del niño. Por suerte, pudieron solucionar todo contratiempo y envolver al pequeño en las ropas de los oficiales en el vagón.



Ahora, la madre y el niño se están recuperando en el hospital.