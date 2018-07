Una mujer envía un mensaje erróneo y acaba invitando a un desconocido a cenar en Acción de Gracias

Dench, una mujer de Arizona envió por equivocación a través de un mensaje de texto una invitación para cenar en Acción de Gracias a un joven que no conocía de nada. La mujer pensaba que el destinatario del mensaje era su nieto, por lo que le instó a llegar a las 15.00 horas acompañado de su novia.

Sin embargo, el mensaje no llegó al nieto de Dench, y en cambio lo recibió Hinton, un joven de 17 años que estaba en clase en el momento en el que recibió el mensaje. Le escribió preguntándole quién era, porque no conocía el número de teléfono, a lo que la mujer respondió que era su abuela. Como no estaba seguro de si su abuela tenía un nuevo número, le pidió que le mandara una fotografía, solo para comprobar.

Cuando la mujer le envió la imagen, respondió con otra fotografía de él mismo para hacerle ver que se estaba equivocando de persona. Pese a ello, le preguntó si la invitación seguía en pie, a lo que la mujer contestó que le guardaría un plato porque "eso es lo que hacen las abuelas. Alimentar a todo el mundo".

Hinton publicó la conversación en las redes sociales pero se le olvidó borrar el número de la mujer, por lo que de repente todo el mundo empezó a escribirle preguntándole si también podían ir a comer, según cuenta el medio estadounidense ABC 15.

Dench tuvo que cambiar de número de teléfono, pero siguió en contacto con Hinton, quien dice que es una señora "muy maja" porque "cualquier otra me habría dicho que no volviese a escribirle, pero ella fue muy amable y dulce".

Finalmente, el día de Acción de Gracias, Dench y Hilton se reunieron, y así lo confirman a través de una fotografía publicada en Twitter.