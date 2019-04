Una mujer de 53 años da a luz a su propia nieta en Texas

La pequeña Kelcey pesa tres kilos y ha llegado al mundo gracias a su abuela. Tracey Thompson de 53 años fue la solución para que su hija Kelly, de 28, y su marido pudieran cumplir su sueño: ser padres. Atrás quedaban tres años de tratamientos de fertilidad y varios embarazos interrumpidos.

"Ella lo había pasado muy mal, junto a su marido han sufrido mucho. Los abortos involuntarios, los tratamientos de la fertilidad y todo, y yo no quería decepcionarla", afirma la ya abuela. Y no lo hizo, con los embriones del último tratamiento realizado por el matrimonio, su madre ofreció su vientre para tener el bebé. Pero, no fue fácil, por su edad tuvo que pasar por varios procesos médicos para poder tener un embarazo de garantías. Y todo funcionó.

"Mi encantadora madre se ofreció a darme el regalo más grande que jamás podría tener en mi vida", le agracede su hija. La pequeña Kelcey nació el día de reyes y debe su nombre a la combinación de Kelly su madre y Tracy su abuela.