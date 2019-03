Una mujer afirma que ha matado a 20 personas a sus 22 años

Miranda Barbour, así se llama la mujer acusada junto a su marido, por el asesinato de un hombre en . Una vez en prisión, Miranda aseguró en una entrevista posterior, que a sus 22 años ya ha matado a más de 20 personas a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Miranda y Elytte Barbour publicaban anuncios clasificacos en Internet, ofreciendo favores sexuales a cambio de dinero. Posteriormente perpetraban sus asesinatos.

La mujer reconoció que está esperando declararse culpable por el homicidio de Troy LaFerrara, perpetrado durante el mes de noviembre. En la entrevista que concedió al Daily Item desde la cárcel, Barbour declaró que a los 13 años se unió al culto satánico antes de mudarse a Carolina del Norte.

"Creo que llegó la hora de contarlo todo. No me interesa si me creen. Sólo quiero contarlo todo", comentó Barbour, según lo impreso. La policía de Sunbury ya se encuentra realizando las gestiones necesarias para contactar con otros cuerpos de seguridad del país.

Los abogados defensores han solicitado una evaluación psiquiátrica para sus clientes. La fiscalía mientras tanto, solicita la pena de muerte. En la entrevista, Miranda aseguró que no quiere salir de prisión, porque sabe que volvería a matar.