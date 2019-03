Una mujer adicta a estar embarazada ofrece su vientre de alquiler gratis

Aunque la ley inglesa prevé que una madre de alquiler cobre hasta 18.400 euros en concepto de gastos Tara Sawyer quiere ofrecer este servicio de forma gratuita. Madre ya de 7 hijos esta británica es adicta a estar embarazada.

Sostiene que cuando no está encinta siente un gran vacío que sólo es capaz de llenar un bebé y revela que se siente "adicta a la ilusión del embarazo y si puede ayudar a parejas que no pueden tener hijos, sería una locura no hacerlo".

Asegura que la idea de ser madre de alquiler no le parece triste porque no siente que le estén arrebatando a su bebé, sino que lo está devolviendo porque ese niño nunca fue suyo.

En cuanto a los efectos de los múltiples embarazos en su cuerpo destaca que está mejor ahora que cuando tenía 20 años. "Durante el embarazo tomo vitaminas, nado, hago yoga y como de forma saludable". Tara Sawyer ya está en conversaciones con una pareja de gays y espera estar embarazada a finales de año.