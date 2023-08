Muere Sixto Rodríguez, cantante y protagonista del aclamado documental 'Searching for Sugar Man'

El músico Sixto Rodríguez, icónico 'Sugar Man', ha muerto a los 81 años. Protagonizó el documental 'Searching for Sugar Man' que ganó un premio BAFTA y Oscar en el año 2013. La web oficial del cantautor ha comunicado su muerte a los 81 años: "Con gran tristeza, anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez ha fallecido hoy temprano. Mandamos nuestras condolencias a sus hijas, Sandra, Eva y Regan, y a toda su familia".

De origen mexicano, Sixto Rodríguez nació en Detroit en 1942. Publicó dos álbumes de rock: 'Cold Fact' (1970) y 'Coming From Reality' (1971). Sin embargo, abandonó su carrera artística muy pronto tras no lograr vender muchos discos. Pese a que pasó sin pena ni gloria en EEUU, se convirtió en un símbolo en Sudáfrica en la lucha contra el 'apartheid' por el documental 'Searching For Sugar Man'.

Sus obras musicales sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica. Todo esto sin él saberlo. Esto llamó la atención de Malik Bendjelloul, que dirigió 'Searching for Sugar Man'.

Éxito en Sudáfrica

El documental habla de un misterioso cantante conocido como Rodríguez y de los esfuerzos de dos fanes sudafricanos (Stephen 'Sugar' Segerman y Craig Bartholomew-Strydom) por descubrir su paradero.

Después del 'boom' del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos. También lanzaron una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada 'At his Best'. Esto revivió la carrera de Sixto Rodríguez 40 años después.