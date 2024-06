Muere una niña de 8 años tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo

Un terrible accidente ha ocurrido hace unos días en Estados Unidos. Una niña de ocho años ha muerto tras sufrir una emergencia médica a bordo de un vuelo comercial.

Concretamente, ocurrió en el vuelo 5121 de SkyWest -operado en asociación con United Airlines- que despegó en Joplin (Missouri) el jueves pasado a las 6:00 horas. Se dirigía a Chicago, pero, alrededor de 45 minutos después del despegue, tuvo que desviarse a Peoria (Illinois) y aterrizar allí, debido al crítico estado de la niña.

La menor, que ha sido identificada como Sydney Weston, vivía en Carl Junction (Missouri) y viajaba con sus padres y su hermano mayor para disfrutar de unas vacaciones. Pero en mitad del vuelo, la pequeña enfermó de forma repentina y perdió la consciencia, razón por la que el vuelo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

"Su familia notificó inmediatamente al personal de vuelo sobre su condición y rápidamente comenzaron a prestarle ayuda", han asegurado las autoridades. Y, una vez en el Aeropuerto Internacional General Wayne A. Downing de Peoria, más sanitarios trataron de reanimarla. Pero la niña no respiraba ni tenía pulso, según una información publicada por la oficina del forense y recogida por el Daily Mail.

La Oficina del Sheriff del condado de Peoria explicó que, "cuando el avión aterrizó, los agentes, el personal sanitario y el personal de bomberos de la Guardia Nacional Aérea recibieron inmediatamente a la niña de 8 años y comenzaron a llevar a cabo medidas para salvarle la vida".

De ahí, la trasladaron de urgencia a un hospital cercano. Pero no se pudo hacer nada por su vida y fue declarada muerta poco después de las 8:00 horas de la mañana, a pesar de los "incansables esfuerzos de reanimación" por parte de la tripulación, los sanitarios del aeropuerto y los del centro hospitalario.

"Por favor, mantengan en sus pensamientos y oraciones a la familia de la niña y a todos los que estuvieron involucrados en esta experiencia traumática", pidió la Oficina del Sheriff del condado.

No han trascendido detalles sobre la autopsia, por lo que no está clara la razón de la muerte de la pequeña.

Un portavoz de SkyWest -operador del vuelo, que despegó nuevamente hacia Chicago antes de las 13:00 horas del jueves- quiso tener unas palabras tras el accidente: "Apreciamos los esfuerzos de los miembros de nuestra tripulación que respondieron rápidamente para ayudar y del personal médico que recibió el avión" .

Sus familiares y amigos, conmocionados

Los que también han estado mandado mensajes han sido los allegados de la niña. Por ejemplo, su abuela materna ha publicado una imagen en homenaje en su cuenta de Facebook. En esta publicación, la gente está aprovechando para dejar sus condolencias.

"Ella era un tesoro... aún no me lo creo. No sé si en algún momento lo creeré. Mi amor y abrazos están con todos vosotros", comenta una usuaria de la red social. "Mi corazón está muy roto por ti y tu familia", comenta otra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com